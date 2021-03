Una festicciola a casa dopo aver battuto il Sassuolo, multato il morigerato Gotti (Di lunedì 8 marzo 2021) Luca Gotti, il morigerato e sobrio tecnico dell’Udinese così schivo che non voleva nemmeno fare l’allenatore della prima squadra per non “apparire”, è stato multato con altre 7 persone per una festa privata in un appartamento, vietata dalle restrizioni imposte dalla pandemia. Lo riporta il Messaggero Veneto. Nella notte tra sabato 6 e domenica, in via Marangoni a Udine, i vicini di casa hanno chiamato le forze dell’ordine infastiditi dai continui rumori provenienti dall’appartamento. Per tutti gli otto partecipanti alla festa privata è scattata una sanzione da 400 euro ciascuno, Tra loro Gotti, reduce dal successo per 2-0 sul Sassuolo. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di lunedì 8 marzo 2021) Luca, ile sobrio tecnico dell’Udinese così schivo che non voleva nemmeno fare l’allenatore della prima squadra per non “apparire”, è statocon altre 7 persone per una festa privata in un appartamento, vietata dalle restrizioni imposte dalla pandemia. Lo riporta il Messaggero Veneto. Nella notte tra sabato 6 e domenica, in via Marangoni a Udine, i vicini dihanno chiamato le forze dell’ordine infastiditi dai continui rumori provenienti dall’appartamento. Per tutti gli otto partecipanti alla festa privata è scattata una sanzione da 400 euro ciascuno, Tra loro, reduce dal successo per 2-0 sul. L'articolo ilNapolista.

Advertising

namelessmiki : RT @radicalmarti: l’8 marzo nasce come una giornata di lotta rivoluzionaria, non è una festicciola priva di contenuti. viviamo ancora in un… - principalpisces : RT @radicalmarti: l’8 marzo nasce come una giornata di lotta rivoluzionaria, non è una festicciola priva di contenuti. viviamo ancora in un… - Alexi_Lilian : È cosa umana distruggere ciò che è bello? Io non credo. Credo sia una cosa del delirio di potere, della meschineria… - rammsya : RT @radicalmarti: l’8 marzo nasce come una giornata di lotta rivoluzionaria, non è una festicciola priva di contenuti. viviamo ancora in un… - Ehitrafalgar : RT @radicalmarti: l’8 marzo nasce come una giornata di lotta rivoluzionaria, non è una festicciola priva di contenuti. viviamo ancora in un… -