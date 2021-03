Un Posto al Sole | trama 8 marzo 2021 | Alberto Palladini nel caos

(Di lunedì 8 marzo 2021) Anticipazioni Unalcon una puntata ricca di colpi di scena e decisioni da prendere al volo. Una nuova vita per Diego?Unaloggi 8con tantissimi colpi di scena per i protagonisti della soap napoletana, che va avanti da tantissimi anni. Ma dove eravamo rimasti? Per capire bene la situazione facciamo un piccolo passo indietro nel tempo. Diego aveva iniziato a lavorare al Vulcano con l'approvazione di Silvia, alla ricerca di un tuttofare nonché persona fidata. Ma tra una conversazione e l'altra è emerso il fatto che il suo sogno fosse quello di aprire una attività sua magari nel mondo della ristorazione. Purtroppo però il padre non è assolutamente concorde con il figlio e teme che il ...

Advertising

UPAS_Rai : Buongiorno e buon inizio settimana a tutti con la puntata di venerdì di #unpostoalsole completa di… - giuliog : RT @Unomattina: Restituire visibilità e voce alle donne vittime di violenza. È questo l’obiettivo di #Maipiùinvisibile, la campagna lanciat… - SMSNEWSOFFICIAL : UN POSTO AL SOLE: LE ANTICIPAZIONI DELLE PUNTATE DALL’8 AL 12 MARZO - bibby74 : @PrincipessaDemo 68 puntate?? Ma che è diventato 'Un posto al sole' turco?? Se questo è il rating è ancora sono lì.… - massimo_boscia : @_Afrodite_A @vanabeau @alelomi Combatta come meglio crede, credere però che la lotta per un mondo più equo sia una… -

Ultime Notizie dalla rete : Posto Sole

... mentre un tavolo in legno davanti alla finestra è ilpreferito da Ruckers e suo figlio Jack ... Qui il cantante si siede a godersi le belle giornate die la pioggia. Il patio per lui era un ...Quando ambienti una storia in unilluminato sotto la luce del, hai poche opzioni. Una storia di notte, o in un luogo particolare e al chiuso, è più facile da disegnare e ti dà la ...Love Assai, la rivisitazione di Tresoldi dell'opera di Cattelan fa sorgere una serie di questioni di natura politica e giuridica su cui vale la pena di riflettere ...In questa autobiografia Ljudmila Pavlicenko narra il coraggio, la solitudine e le scelte ineludibili di chi non accetta il sopruso.