UN POSTO AL SOLE, anticipazioni puntata di martedì 9 marzo 2021 (Di lunedì 8 marzo 2021) anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE in onda martedì 9 marzo 2021: Rossella (Giorgia Gianetiempo) fa di tutto per scrivere nuovamente la sua tesi, senza sapere però che Ilaria (Greta Berti) ci sta mettendo lo zampino nel tentativo di distruggere la sua carriera all’università! Intanto c’è di nuovo una pericolosa vicinanza tra Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) e Clara (Imma Pirone)… Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) è ormai convinto che ci sia una mano precisa dietro i recenti incidenti ai Cantieri e intende assolutamente capire chi stia cercando di sabotare l’azienda. Il piccolo Jimmy (Gennaro De Simone), notando un evidente miglioramento dei rapporti tra suo padre Niko (Luca Turco) e Susanna (Agnese Lorenzini), inizia a sperare che tra i due possa esserci ... Leggi su tvsoap (Di lunedì 8 marzo 2021)di Unalin onda: Rossella (Giorgia Gianetiempo) fa di tutto per scrivere nuovamente la sua tesi, senza sapere però che Ilaria (Greta Berti) ci sta mettendo lo zampino nel tentativo di distruggere la sua carriera all’università! Intanto c’è di nuovo una pericolosa vicinanza tra Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) e Clara (Imma Pirone)… Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) è ormai convinto che ci sia una mano precisa dietro i recenti incidenti ai Cantieri e intende assolutamente capire chi stia cercando di sabotare l’azienda. Il piccolo Jimmy (Gennaro De Simone), notando un evidente miglioramento dei rapporti tra suo padre Niko (Luca Turco) e Susanna (Agnese Lorenzini), inizia a sperare che tra i due possa esserci ...

Advertising

nefelef : guarda Un Posto Al Sole commenta con #twittamiUpas - uramaki__ : posto solo ascendente e luna, il sole in emral mota potete tenervelo - Valedance11 : RT @UPAS_Rai: Buongiorno e buon inizio settimana a tutti con la puntata di venerdì di #unpostoalsole completa di #audiodescrizioni e #sotto… - nonleggerlo : @ForzaInter Già carico per prossimo weekend? Ottimo, ma io su Posto al sole - maria_sole_01 : RT @sangiosbrando: LEONARDO SPILLA E METTI GAIA AL SUO POSTO COME TI HANNO INSEGNATO ALL'ARCO BASSO, CHE SEI IL MIO ORGOGLIO. #Amici20 -