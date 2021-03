Un posto al sole | anticipazioni 9 marzo | un incontro pericoloso

Leggi su ultimora.news

(Di lunedì 8 marzo 2021) Le trame di Unalsi infittiscono e regalano davvero colpi di scena inaspettati, come sta succedendo per la storyline incentrata su Patrizio e Clara. Ledella soap opera partenopea di martedì 9annunciano, infatti, grandi novità per questa coppia che presto arriverà ad un punto di svolta. Il figlio di Raffaele, in particolare, non ha mai nascosto il suo interesse per la Curcio, ma lei non solo era la compagna di Alberto Palladini, ma era anche in attesa di un bambino, così, soprattutto dopo aver aiutato la ragazza a partorire in compagnia di Rossella, Patrizio ha deciso di accantonare il suo interesse per Clara e di guardare avanti. Pian piano, lo chef si è riavvicinato a Rossella che, dal canto suo, ha anche perdonato al giovane un'avventura con la sua collega di università, Ilaria, e ...