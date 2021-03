Un nuovo studio rivela i danni cardiaci causati dal Covid (Di lunedì 8 marzo 2021) Un nuovo studio della Washington University School of Medicine di St. Louis fornisce la prova che il danno cardiaco dei pazienti Covid-19 è causato dall’invasione e dalla replica del virus all’interno delle cellule del muscolo cardiaco, portando alla morte cellulare e interferendo con la contrazione del muscolo cardiaco. I ricercatori hanno utilizzato le cellule staminali per progettare il tessuto cardiaco che modella l’infezione umana e potrebbe aiutare nello studio della malattia e nello sviluppo di possibili terapie. “All’inizio della pandemia, avevamo le prove che questo coronavirus può causare insufficienza cardiaca o lesioni cardiache in persone generalmente sane, il che era allarmante per la comunità cardiologica”, ha detto l’autore senior Kory J. Lavine, MD, PhD, professore associato di medicina. ... Leggi su quotidianpost (Di lunedì 8 marzo 2021) Undella Washington University School of Medicine di St. Louis fornisce la prova che il danno cardiaco dei pazienti-19 è causato dall’invasione e dalla replica del virus all’interno delle cellule del muscolo cardiaco, portando alla morte cellulare e interferendo con la contrazione del muscolo cardiaco. I ricercatori hanno utilizzato le cellule staminali per progettare il tessuto cardiaco che modella l’infezione umana e potrebbe aiutare nellodella malattia e nello sviluppo di possibili terapie. “All’inizio della pandemia, avevamo le prove che questo coronavirus può causare insufficienza cardiaca o lesioni cardiache in persone generalmente sane, il che era allarmante per la comunità cardiologica”, ha detto l’autore senior Kory J. Lavine, MD, PhD, professore associato di medicina. ...

Advertising

greenMe_it : Gli ftalati danneggiano il cervello dei bambini e devono essere subito banditi. L’allarme in un nuovo studio - QuotidianPost : Un nuovo studio rivela i danni cardiaci causati dal Covid - PopspaceI : Mojang Studio e Microsoft hanno rivelato un nuovo modo di giocare Minecraft Dungeons: su un cabinato arcade!… - sportli26181512 : #Governance #Notizie Le migliori giovani promesse per il CIES: Kulusevski in top 10: Nuovo studio del CIES Football… - carmenvanetti1 : UNA INCONTROVERTIBILE VERITÀ: SE CURATI,APPENA APPAIONO I PRIMI SINTOMI, DAL COVID SI GUARISCE. EPPURE CONTINUANO A… -