Un francobollo per ricordare l’avvocato Agnelli

Leggi su newsmondo

(Di lunedì 8 marzo 2021) Unsarà dedicato a Gianni. L’uscita è prevista per il 12 marzo 2021. ROMA – UnperGianninel giorno del suo centesimo compleanno. L’uscita, infatti, è prevista per il 12 marzo 2021. Il Mise ha deciso di omaggiare in questo modo uno degli imprenditori più conosciuti nel nostro Paese. I collezionisti (non solo) sono in attesa di poter entrare in possesso di undestinato ad essere storico nel nostro Paese. Ildedicato a GianniIlsarà relativo al valore della tariffa B e verrà stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Il Mise ha previsto circa 300mila esemplari, racchiusi in fogli da quarantacinque. Il bozzetto è ...