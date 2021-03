Ultimi sondaggi Euromedia: crescono Lega e Fratelli d’Italia, giù Pd e M5S (Di lunedì 8 marzo 2021) Gli Ultimi sondaggi Euromedia per Italpress hanno registrato una forte crescita per Lega e Fratelli d’Italia. I primi hanno incrementato i propri consensi di quasi un punto al 23,6% mentre i secondi hanno guadagnato l’1,6% portandosi al 16,6%. Male invece le forze politiche che sostenevano il Conte bis. Il Partito Democratico cede quattro decimi scivolando al 18,3% mentre il Movimento 5 Stelle scende al 14,5%. I due partiti che componevano LeU hanno andamenti opposti: Sinistra Italia cala di mezzo punto all’1,8%, Mdp-Articolo 1 cresce all’1,2%. Forza Italia è l’unico partito di centrodestra a perdere consensi: il partito di Silvio Berlusconi passa dall’8,2% al 7,6%. Nelle retrovie, Azione cresce e supera Italia Viva (3,5% contro 3,2%). In coda +Europa (1,7%) e Verdi (2,1%). La ... Leggi su termometropolitico (Di lunedì 8 marzo 2021) Gliper Italpress hanno registrato una forte crescita per. I primi hanno incrementato i propri consensi di quasi un punto al 23,6% mentre i secondi hanno guadagnato l’1,6% portandosi al 16,6%. Male invece le forze politiche che sostenevano il Conte bis. Il Partito Democratico cede quattro decimi scivolando al 18,3% mentre il Movimento 5 Stelle scende al 14,5%. I due partiti che componevano LeU hanno andamenti opposti: Sinistra Italia cala di mezzo punto all’1,8%, Mdp-Articolo 1 cresce all’1,2%. Forza Italia è l’unico partito di centrodestra a perdere consensi: il partito di Silvio Berlusconi passa dall’8,2% al 7,6%. Nelle retrovie, Azione cresce e supera Italia Viva (3,5% contro 3,2%). In coda +Europa (1,7%) e Verdi (2,1%). La ...

