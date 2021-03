Ultime Notizie Serie A | tutte le news della giornata – VIDEO

(Di lunedì 8 marzo 2021)lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio24 Ore 13.40 – Genoa, Preziosi: «Contro la Roma potevamo fare almeno un punto» – Intercettato da Il Secolo XIX, il presidente del Genoa ha commentato la sconfitta contro la Roma: «Peccato. Tra la partita di oggi e il derby avremmo potuto avere tre punti in più. Abbiamo messo in difficoltà la Roma, ci è mancato solamente qualcosa al momento di concludere. Ora guardiamo alle prossime partite, all’Udinese che è in grande forma». Ore 13.05 – Napoli, Osimhen dal Bologna al Bologna: il nigeriano si scrolla via la paura – Contro il Bologna, Victor Osimhen è tornato al gol con il Napoli. Proprio contro la squadra a cui aveva segnato l’ultima rete. L’approfondimento Ore 12.45 – ...

Advertising

fanpage : Drastico calo dei contagi nel Regno Unito #Covid19 - chetempochefa : Domani a #CTCF avremo @CottarelliCPI, @MassimGiannini e @concitadeg con cui @fabfazio affronterà i temi più importa… - fanpage : Lockdown totale La richiesta del Comitato tecnico scientifico al Governo Draghi. - cremaonline : #Chieve: contributi regionali per le opere pubbliche Clicca per la notizia completa - CorriereCitta : Roma, giovane appesa al cornicione del 9° piano: ‘Voglio morire’ -

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie

Quando un virus diventa endemico approfondimento Covid in Italia e nel mondo, le. DIRETTA Ma cosa significa sostenere che un virus può diventare endemico? E' la stessa Birx a spiegarlo:...Con il vaccino la guerra contro la pandemia si può davvero vincere. Lo dimostra l'esempio di Israele, che riapre quasi del tutto: vittoria ottenuta grazie alla rapidità della campagna di ...Roma 8 mar.(Labitalia) - "Migliaia di assunzioni con nuove competenze nella pubblica amministrazione per realizzare concretamente il Recovery plan, ricorso a società di consulenze esterne per allinear ...La revisione dei calendari, i match non competitivi che non attraggono i tifosi, la necessità di tutelare l'integrità dei calciatori e i conti del calcio dopo un anno ...