Twilight: la foto del film film senza il filtro blu spiazza i fan: "Mi mette a disagio" (Di lunedì 8 marzo 2021) Una delle caratteristiche tipiche di Twilight è il suo celebre filtro blu: ma che look assumerebbe il film se fosse stato fotografato in modo standard? Indubbiamente, una delle caratteristiche che ha fissato Twilight nella memoria di tutti i suoi fan consiste nel celebre filtro blu di cui tutti hanno parlato. Ma come sarebbe il film senza il filtro blu, e con una fotografia dai colori normali? Twilight non ha raggiunto la fama soltanto per i sospiri di Kristen Stewart e per gli sguardi silenti tra lei e Robert Pattinson ma anche per il celebre filtro blu attraverso cui le immagini sono state rielaborate. Un utente di Twitter ha postato un frame tratto ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 8 marzo 2021) Una delle caratteristiche tipiche diè il suo celebreblu: ma che look assumerebbe ilse fosse statografato in modo standard? Indubbiamente, una delle caratteristiche che ha fissatonella memoria di tutti i suoi fan consiste nel celebreblu di cui tutti hanno parlato. Ma come sarebbe ililblu, e con unagrafia dai colori normali?non ha raggiunto la fama soltanto per i sospiri di Kristen Stewart e per gli sguardi silenti tra lei e Robert Pattinson ma anche per il celebreblu attraverso cui le immagini sono state rielaborate. Un utente di Twitter ha postato un frame tratto ...

