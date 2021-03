Tutti pazzi per WandaVision, la serie Marvel ricorda la tv del passato - (Di lunedì 8 marzo 2021) Carlo Lanna Un successo del tutto meritato quello di WandaVision, serie di Disney+. Tra teorie e cospirazioni, la Marvel presenta una serie tv unica nel suo genere Gli amanti dei fumetti Marvel hanno trovato in WandaVision una serie tv da non perdere. In un’ottica di grande espansione e di coesione tra piccolo e grande schermo, la piattaforma streaming a pagamento di Disney+ (che racchiude sotto il suo ombrello anche tutto l’universo cinematografico della Marvel), lancia un nuovo show a puntate dedicato ai personaggi ideati negli anni ’40 da Stan Lee. E in un anno in cui il cinema sta soffrendo a causa dalle restrizioni imposte per contenere il virus, tutto il comparto deve trovare il modo di riorganizzarsi. La serie di ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 8 marzo 2021) Carlo Lanna Un successo del tutto meritato quello didi Disney+. Tra teorie e cospirazioni, lapresenta unatv unica nel suo genere Gli amanti dei fumettihanno trovato inunatv da non perdere. In un’ottica di grande espansione e di coesione tra piccolo e grande schermo, la piattaforma streaming a pagamento di Disney+ (che racchiude sotto il suo ombrello anche tutto l’universo cinematografico della), lancia un nuovo show a puntate dedicato ai personaggi ideati negli anni ’40 da Stan Lee. E in un anno in cui il cinema sta soffrendo a causa dalle restrizioni imposte per contenere il virus, tutto il comparto deve trovare il modo di riorganizzarsi. Ladi ...

Advertising

anzileggerissim : RT @Alicarbss: Pierpaolo Pretelli insegnaci ad essere cuccioli e allo stesso tempo sexy da pazzi pure mentre si mangia la bresaola. Ma come… - iris_versari : RT @mostro15119736: Avrò qualcosa da festeggiare solo quando femminicidi, diverso trattamento lavorativo, essere giudicate per ciò che si f… - Niko_VI : RT @PaginaVox: Mentre in Italia ci prepariamo a nuove #chiusure, con i giornali del #virus che spandono terrore, a #Miami, in #Florida, é t… - sanmon_au : Siamo tutti un po' pazzi. - PatriziaOrlan11 : RT @mostro15119736: Avrò qualcosa da festeggiare solo quando femminicidi, diverso trattamento lavorativo, essere giudicate per ciò che si f… -