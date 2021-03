Tutti i look di Lady Gaga in Italia per girare il film su Gucci (Di lunedì 8 marzo 2021) Di passaggio a Roma per girare il film “The house of Gucci” del regista Ridley Scott, Lady Gaga è riuscita a farsi notare. Il motivo? I vistosi look sfoggiati, soprattutto Made in Italy. Una serie di apparizioni a prova di paparazzi con molto Max Mara, un po’ di Celine, un tocco di Valentino e un decisivo repêchage vintage di Marni. Lo stile di Lady Gaga guarda le foto Il successo dei suoi outfit è da ricerca nel perfetto equilibrio tra mondi diversi: maschili e ... Leggi su iodonna (Di lunedì 8 marzo 2021) Di passaggio a Roma peril“The house of” del regista Ridley Scott,è riuscita a farsi notare. Il motivo? I vistosisfoggiati, soprattutto Made in Italy. Una serie di apparizioni a prova di paparazzi con molto Max Mara, un po’ di Celine, un tocco di Valentino e un decisivo repêchage vintage di Marni. Lo stile diguarda le foto Il successo dei suoi outfit è da ricerca nel perfetto equilibrio tra mondi diversi: maschili e ...

