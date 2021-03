Tutte le donne di Dante sfilano alla Sapienza di Roma per celebrare il Sommo Poeta (Di lunedì 8 marzo 2021) donne ch’avete intelletto d’amore. ‘La figura della donna in Dante’ è il titolo del convegno che apre ufficialmente alla Sapienza le celebrazioni dedicate a Dante a 700 anni dalla morte. Nell’Aula magna del Rettorato, fortemente voluta in questa giornata dell’8 marzo dalla rettrice Antonella Polimeni, nasce con l’obiettivo di creare un connubio tra l’anniversario della morte del Sommo Poeta e la Festa della Donna. Sono così unite le due ricorrenze con un suggestivo titolo tratto dalla Vita Nova. Dante, perché l’8 marzo Dopo i saluti di apertura della rettrice, Luca Serianni, emerito e accademico dei Lincei, traccerà un quadro generale sul rilievo dei personaggi femminili nella Commedia. Seguiranno ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 8 marzo 2021)ch’avete intelletto d’amore. ‘La figura della donna in’ è il titolo del convegno che apre ufficialmentele celebrazioni dedicate aa 700 anni dmorte. Nell’Aula magna del Rettorato, fortemente voluta in questa giornata dell’8 marzo drettrice Antonella Polimeni, nasce con l’obiettivo di creare un connubio tra l’anniversario della morte dele la Festa della Donna. Sono così unite le due ricorrenze con un suggestivo titolo tratto dVita Nova., perché l’8 marzo Dopo i saluti di apertura della rettrice, Luca Serianni, emerito e accademico dei Lincei, traccerà un quadro generale sul rilievo dei personaggi femminili nella Commedia. Seguiranno ...

