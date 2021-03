“Tua figlia non esiste più”: la bambina trovata morta a Cisliano e la telefonata della madre all’ex (Di lunedì 8 marzo 2021) Una bambina di due anni è stata trovata morta nella sua casa a Cisliano, in provincia di Milano, questa notte all’una: è stato il padre della bimba a chiamare il 118 che è intervenuto insieme ai carabinieri di Abbiategrasso. L’uomo ha segnalato un probabile omicidio dopo aver ricevuto dall’ex moglie una telefonata in cui gli riferiva che la figlia non esisteva più La mamma della bambina, una donna di 41 anni italiana, è stata trovata con delle ferite da taglio sul braccio, probabilmente segni di autolesionismo e ora si trova all’ospedale di Magenta, dove tuttora si trova piantonata dai carabinieri. La telefonata è stata raccontata ai carabinieri dall’uomo, un 45enne. ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 8 marzo 2021) Unadi due anni è statanella sua casa a, in provincia di Milano, questa notte all’una: è stato il padrebimba a chiamare il 118 che è intervenuto insieme ai carabinieri di Abbiategrasso. L’uomo ha segnalato un probabile omicidio dopo aver ricevuto dmoglie unain cui gli riferiva che lanonva più La mamma, una donna di 41 anni italiana, è statacon delle ferite da taglio sul braccio, probabilmente segni di autolesionismo e ora si trova all’ospedale di Magenta, dove tuttora si trova piantonata dai carabinieri. Laè stata raccontata ai carabinieri dall’uomo, un 45enne. ...

