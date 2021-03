Trenta volontari dell’Accademia all’hub vaccinale di Chiuduno (Di lunedì 8 marzo 2021) Pronti per una nuova avventura al fianco del personale dell’Asst Bergamo Est nell’hub vaccinale di Chiuduno. I volontari dell’Accademia dello Sport per la Solidarietà sono stati ospiti nel polo fieristico protagonista della campagna vaccinale che sta coinvolgendo gli Over 80 e le persone dei paesi del bergamasco da più tempo in zona “arancione rinforzata”, quelli vicino al lago d’Iseo. La macchina organizzativa nell’impianto chiudunese sta ingranando sempre di più e 30 volontari dell’Accademia saranno presenti due giorni alla settimana dalle 8 alle 20, impegnati in diverse fasi dal parcheggio fino all’ultimo atto, l’attesa di un quarto d’ora per gli utenti dopo il vaccino. Giovanni Licini e i collaboratori sono stati accolti all’ingresso della struttura dal direttore ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 8 marzo 2021) Pronti per una nuova avventura al fianco del personale dell’Asst Bergamo Est nell’hubdi. Idello Sport per la Solidarietà sono stati ospiti nel polo fieristico protagonista della campagnache sta coinvolgendo gli Over 80 e le persone dei paesi del bergamasco da più tempo in zona “arancione rinforzata”, quelli vicino al lago d’Iseo. La macchina organizzativa nell’impianto chiudunese sta ingranando sempre di più e 30saranno presenti due giorni alla settimana dalle 8 alle 20, impegnati in diverse fasi dal parcheggio fino all’ultimo atto, l’attesa di un quarto d’ora per gli utenti dopo il vaccino. Giovanni Licini e i collaboratori sono stati accolti all’ingresso della struttura dal direttore ...

