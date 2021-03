Trasporti | a Napoli stop funicolari Chiaia e Montesanto

(Di lunedì 8 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAchiuse ledi. Attivo il servizio della linea 1 della metro, così come quello della Funicolare centrale. Per ora non sono pesanti gli effetti dello sciopero di 24 ore del trasporto pubblico locale proclamato dall’Usb per gli utenti dell’Anm. In mattinata l’azienda napoletana mobilità comunicherà i dati dell’adesione per quanto riguarda i bus. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

