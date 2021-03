Tragedia nel mondo del calcio: è morto Franco Acosta, era scomparso in un torrente (Di lunedì 8 marzo 2021) Una vera e propria Tragedia ha sconvolto il mondo del calcio. E’ morto Franco Acosta, attaccante classe ’96 che era stato protagonista anche in Europa. L’uruguaiano era disperso da un paio di giorni dopo aver attraversato a nuoto un torrente nel dipartimento di Caneones, era insieme al fratello. Il corpo del calciatore è stato trovato nella giornata di lunedì 8 marzo, attualmente giocava con l’Atenas, un club della seconda divisione uruguaiana. La notizia è stata confermata direttamente dal Villarreal con un post pubblicato sui social: “siamo scioccati e tristi per la tua perdita. Ti ricorderemo per sempre, Franco”. Il mondo del calcio piange Mirko Pavinato: il ricordo del Bologna è commovente La storia di ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 8 marzo 2021) Una vera e propriaha sconvolto ildel. E’, attaccante classe ’96 che era stato protagonista anche in Europa. L’uruguaiano era disperso da un paio di giorni dopo aver attraversato a nuoto unnel dipartimento di Caneones, era insieme al fratello. Il corpo del calciatore è stato trovato nella giornata di lunedì 8 marzo, attualmente giocava con l’Atenas, un club della seconda divisione uruguaiana. La notizia è stata confermata direttamente dal Villarreal con un post pubblicato sui social: “siamo scioccati e tristi per la tua perdita. Ti ricorderemo per sempre,”. Ildelpiange Mirko Pavinato: il ricordo del Bologna è commovente La storia di ...

