(Di lunedì 8 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta –nella struttura di via Ugo La Malfa a Villa di Briano, in provincia di Caserta. Nel primo pomeriggio è statoil corpo senzadi undi Boscoreale che è stato affidato in custodia dopo un tentativo di rapina. A quanto pare, il ragazzo si sarebbe tolto laimpiccandosi, una conclusione tratta dopo averanche unnel quale pare, ci fosse l’annuncio dell’insano gesto. Inutili i soccorsi, sul posto i carabinieri della compagnia di Aversa per i rilievi del caso. Il corpo del ragazzo è stato poi trasferito all’Istituto di medicina legale per l’esame autoptico. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

RaiRadio2 : «Fateci arrivare quinti! Arrivare quarti o sesti sarebbe una tragedia.» ?? #Colapesce e @dimartinooff nel backstage… - astorremanfredi : Continua 'La tragedia sta nel fatto che siano entrati nella famiglia reale? Beh lo sapeva fin dal principio! Sembra… - astorremanfredi : Antonio Caprarica dice 'Meghan si è riempita gli occhi di nero, esattamente come aveva fatto Diana nel 1995, cerchi… - anteprima24 : ** #Tragedia nel #Casertano: 16enne si toglie la vita, trovato un bigliettino ** - bilotti_anna : Questa mattina ho letto una notizia terribile. Una donna bulgara di 57 anni, che lavorava presso una coppia di anzi… -

Ultime Notizie dalla rete : Tragedia nel

... secondo la leggenda, era sul casco di Enrico IV di Francia come distintivo di rigore e di coraggio) appare ben tre volte nellain versi di Edmond Rostand Cyrano de Bergerac :secondo ......dell'autista è stato determinante per impedire che l'evento si trasformasse in. Una ... Sotto una delle ruote infatti si è creata una grande voragine e il bus è rimasto incastratobuco così ...Tragedia a Cisliano, nell'Abbiatense, dove in via Mameli una donna di 41 anni nella notte fra domenica 7 e lunedì 8 marzo ha ucciso la propria bimba di due anni. Dopo aver ucciso la figlia, la donna s ...Prima voce della Nazionale dal 1986 al 2002, ha un solo cruccio: non avere mai potuto annunciare un titolo mondiale degli azzurri. La prima telecronaca cominciata in ritardo, la drammatica sera dell’H ...