Tragedia a Messina, bimbo di 2 anni si sente male e muore in ambulanza durante trasporto in ospedale (Di lunedì 8 marzo 2021) . Il piccolo accusava disturbi gastrointestinali da alcune ore, era stato trasportato dai genitori con mezzi propri al Punto territoriale di emergenza di Santa Teresa di Riva. Viste le sue condizioni, però, si è deciso di trasferirlo al policlinico Messina con un’ambulanza: una corsa che però si è rivelata vana perché il piccolo si è aggravato durante il trasporto ed è morto. Tragedia nelle scorse ore nel Messinese dove un bimbo di meno di due anni è morto durante il trasferimento in ospedale con l’ambulanza dopo un improvviso malore. Il dramma si è consumato nella mattinata di oggi, sabato 6 marzo, a Santa Teresa di Riva, comune a circa 40 chilometri a sud del capoluogo. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il ... Leggi su limemagazine.eu (Di lunedì 8 marzo 2021) . Il piccolo accusava disturbi gastrointestinali da alcune ore, era stato trasportato dai genitori con mezzi propri al Punto territoriale di emergenza di Santa Teresa di Riva. Viste le sue condizioni, però, si è deciso di trasferirlo al policlinicocon un’: una corsa che però si è rivelata vana perché il piccolo si è aggravatoiled è morto.nelle scorse ore nel Messinese dove undi meno di dueè mortoil trasferimento incon l’dopo un improvviso malore. Il dramma si è consumato nella mattinata di oggi, sabato 6 marzo, a Santa Teresa di Riva, comune a circa 40 chilometri a sud del capoluogo. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il ...

