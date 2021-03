Tottenham, Mourinho in Love: “Kane il migliore al mondo, non lo cambierei con nessuno” (Di lunedì 8 marzo 2021) Il Tottenham si sbarazza agilmente del Crystal Palace.Un sonoro 4-1 quello ottenuto dagli Spurs che continuano il loro momento positivo, protagonisti della gara Gareth Bale e Harry Kane entrambi autori di una doppietta. Proprio sull'attaccante inglese si è soffermato il tecnico del Tottenham, Josè Mourinho, che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni."Non voglio dirlo perché mancherei di rispetto a tanti altri grandi attaccanti in Europa e nel mondo. Ma sicuramente è tra i migliori. Non lo cambierei con nessun altro. Per noi è un grandissimo valore nonché un giocatore fantastico". Leggi su mediagol (Di lunedì 8 marzo 2021) Ilsi sbarazza agilmente del Crystal Palace.Un sonoro 4-1 quello ottenuto dagli Spurs che continuano il loro momento positivo, protagonisti della gara Gareth Bale e Harryentrambi autori di una doppietta. Proprio sull'attaccante inglese si è soffermato il tecnico del, Josè, che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni."Non voglio dirlo perché mancherei di rispetto a tanti altri grandi attaccanti in Europa e nel. Ma sicuramente è tra i migliori. Non locon nessun altro. Per noi è un grandissimo valore nonché un giocatore fantastico".

