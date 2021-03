Torna “Stasera tutto è possibile”. Il tema? Gli anni Ottanta | Anticipazioni (Di lunedì 8 marzo 2021) Gli ospiti della sesta serata di Stasera tutto è possibile con alla conduzione Stefano De Martino Dopo la pausa settimanale legata alla kermesse sanremese, Stefano De Martino domani, martedì 9 marzo, Torna con il consueto e divertente appuntamento di “Stasera tutto è possibile” a partire dalle 21.20 su Raidue. Quella di domani sera sarà una serata all’insegna degli anni Ottanta con protagonisti della sesta puntata gli ospiti Nathalie Guetta, Ciro e Fabio dei The Jackal, Antonio Giuliani, Elenoire Casalegno e l’attrice e web creator Angelica Massera. Oltre agli immancabili ospiti fissi Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia. Proprio Vincenzo De Lucia nella puntata di domani tornerà a vestire i panni di ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 8 marzo 2021) Gli ospiti della sesta serata dicon alla conduzione Stefano De Martino Dopo la pausa settimanale legata alla kermesse sanremese, Stefano De Martino domani, martedì 9 marzo,con il consueto e divertente appuntamento di “” a partire dalle 21.20 su Raidue. Quella di domani sera sarà una serata all’insegna deglicon protagonisti della sesta puntata gli ospiti Nathalie Guetta, Ciro e Fabio dei The Jackal, Antonio Giuliani, Elenoire Casalegno e l’attrice e web creator Angelica Massera. Oltre agli immancabili ospiti fissi Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia. Proprio Vincenzo De Lucia nella puntata di domani tornerà a vestire i pdi ...

