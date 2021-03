Torino. Volontari della Croce Rossa Italiana aggrediti in via Traves (Di lunedì 8 marzo 2021) Il personale della Croce Rossa Italiana che gestisce il Centro Emergenza Freddo comunale di via Traves, ha richiesto l’intervento dei vigili perché uno degli ospiti, in stato di agitazione, aveva aggredito i Volontari presenti nella struttura. Gli uomini del Reparto Operativo Speciale della Polizia Municipale avevano lasciato da poco l’edificio – dove ogni giorno effettuano un servizio di controllo degli ospiti in ingresso – quando hanno ricevuto la chiamata per recarsi nuovamente al Centro. I tre agenti, giunti sul posto, hanno dovuto gestire un giovane ubriaco di robusta costituzione e di origini africane che aveva aggredito e minacciato in maniera violenta un Volontario della Croce Rossa. L’uomo ... Leggi su laprimapagina (Di lunedì 8 marzo 2021) Il personaleche gestisce il Centro Emergenza Freddo comunale di via, ha richiesto l’intervento dei vigili perché uno degli ospiti, in stato di agitazione, aveva aggredito ipresenti nella struttura. Gli uomini del Reparto Operativo SpecialePolizia Municipale avevano lasciato da poco l’edificio – dove ogni giorno effettuano un servizio di controllo degli ospiti in ingresso – quando hanno ricevuto la chiamata per recarsi nuovamente al Centro. I tre agenti, giunti sul posto, hanno dovuto gestire un giovane ubriaco di robusta costituzione e di origini africane che aveva aggredito e minacciato in maniera violenta un. L’uomo ...

