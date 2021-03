Tommaso Zorzi salta l’ospitata da Barbara d’Urso | ecco svelato il presunto perché

Leggi su biccy

(Di lunedì 8 marzo 2021)ieri sera ha guardato da casa Live Non è lache ha avuto il piacere di ospitare altri finalisti del Grande Fratello Vip come Stefania Orlando, Rosalinda Cannavò e Pierpaolo Pretelli, che si è scontrato contro le “cinque agguerritissime sfere”. Come mai insieme alla Orlando, la Cannavò e Pretelli non c’era anche? Un po’ di tempo fa #colcuore@#tzvip pic.twitter.com/mqQSmGPWit —(@carmelitadurso) March 4, 2021 A rispondere è stato il portale del Il Messaggero che haanche un“veto” che sarebbe stato imposto proprio a. “sarà un nuovo giudice di Amici di ...