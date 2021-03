Tommaso Zorzi pronto per un nuovo show: offerta irrinunciabile da lei (Di lunedì 8 marzo 2021) Tommaso Zorzi è pronto per una nuova avventura in tv, dopo il successo e la vittoria al GF Vip. La chiamata irrinunciabile da lei E’ uno dei personaggi più in… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 8 marzo 2021)per una nuova avventura in tv, dopo il successo e la vittoria al GF Vip. La chiamatada lei E’ uno dei personaggi più in… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it.

Advertising

trash_italiano : Tommaso Zorzi VINCE IL #GFVIP ? - QuiMediaset_it : Chiusura record per la quinta edizione di #GFVIP leader della serata con il 25.4% di share e 4.300.000 spettatori.… - carmelitadurso : Un po’ di tempo fa ?? #colcuore?? @tommaso_zorzi #tzvip - softlovis : Più che fallite sono sfigate, come puoi smettere di seguire Tommaso zorzi solo per i suoi amici? Devi essere propri… - alea07398153 : Grazie infinite @LazzaroFantasia per questa gioia ?????? @tommaso_zorzi @stefyorlando #francescooppini… -