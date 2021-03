Tommaso Zorzi | grave episodio con Giulia Salemi dietro le quinte VIDEO

(Di lunedì 8 marzo 2021) Non corre affatto buon sangue fra. I due sono divisi da un muro di ghiaccio, come prova questo aneddoto.non sono affatto in buoni rapporti. Colpa di un diverbio che aveva minato alla base la loro amicizia e che avvenne tempo prima che entrambi entrassero L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Fresco trionfatore del Grande Fratello Vip, con uno stuolo infinito di fan che ancora oggi lo fanno volare su Twitter con hashtag ad hoc,potrebbe presto esaudire il suo sogno, ovvero lavorare con Maria De Filippi. Secondo quanto riportato da IlMessaggero, mr. 23 centimetri , ormai lanciatissimo in tv, potrebbe prendere ...Il popolare reality show di Canale 5 ha visto trionfare, ma nonostante ciò il noto influencer milanese non era presente nella trasmissione della Carmelita nazionale. Come mai questa ...Nel salotto di Silvia Toffanin, Tommaso Zorzi è tornato ad attaccare Giulia Salemi: 'Credo sia stata molto strumentalizzata questa cosa'.Non corre affatto buon sangue fra Tommaso Zorzi e Giulia Salemi. I due sono divisi da un muro di ghiaccio, come prova questo aneddoto ...