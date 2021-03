TITANIC questa sera su Canale 5. Ciò che (forse) non sapete sul film (Di lunedì 8 marzo 2021) Sono passati 23 anni da quando la struggente storia d’amore di TITANIC, tra il giovane Jack Dawson e la nobile diciassettenne Rose DeWitt Bukater, è entrata nel cuore dei telespettatori di tutto il mondo. In occasione della messa in onda di questa sera, ore 21.30 su Canale 5, Tv Soap ha stilato per voi una serie di interessanti curiosità che potreste non sapere sul kolossal senza tempo di James Cameron. 1) Il volto di Leonardo DiCaprio ha atto sognare milioni di adolescenti (e non solo) nel ruolo del diciannovenne Jack; difficile immaginare un volto diverso dal suo per lo squattrinato artista inglese, eppure prima di arrivare a DiCaprio sono stati in lizza per lo stesso ruolo anche Matthew McConaughey e Jeremy Sisto (quest’ultimo ha anche fatto un provino con la Winslet, che però non aveva convinto). 2) Anche per il ... Leggi su tvsoap (Di lunedì 8 marzo 2021) Sono passati 23 anni da quando la struggente storia d’amore di, tra il giovane Jack Dawson e la nobile diciassettenne Rose DeWitt Bukater, è entrata nel cuore dei telespettatori di tutto il mondo. In occasione della messa in onda di, ore 21.30 su5, Tv Soap ha stilato per voi una serie di interessanti curiosità che potreste non sapere sul kolossal senza tempo di James Cameron. 1) Il volto di Leonardo DiCaprio ha atto sognare milioni di adolescenti (e non solo) nel ruolo del diciannovenne Jack; difficile immaginare un volto diverso dal suo per lo squattrinato artista inglese, eppure prima di arrivare a DiCaprio sono stati in lizza per lo stesso ruolo anche Matthew McConaughey e Jeremy Sisto (quest’ultimo ha anche fatto un provino con la Winslet, che però non aveva convinto). 2) Anche per il ...

