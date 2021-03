Ti amo, Umberto Tozzi: storia di un guerriero di carta igienica e una donna che stira cantando (Di lunedì 8 marzo 2021) Il primo ricordo personalissimo che ho di Ti amo di Umberto Tozzi risale alla mia adolescenza, quando trascorrevo interi pomeriggi ad imparare a suonare una chitarra acustica vecchissima e scordatissima, ereditata dai miei genitori. Saltando a piè pari le lezioni su tablature e arpeggio, volevo solo una cosa: partire da Umberto Tozzi. Niente Led Zeppelin, Beatles o De André; tutto questo sarebbe arrivato dopo, con molta calma e poca pazienza. I primi tempi, invece, li ho dedicati interamente a provare e riprovare quei quattro accordi di Do maggiore – La minore – Re minore – Sol maggiore. Un giro di Do che avevo trovato dentro casa, custodito in un raccoglitore verde plastificato e ricolmo di spartiti di classici della canzone leggera italiana. Giro di Do di un guerriero di carta ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 8 marzo 2021) Il primo ricordo personalissimo che ho di Ti amo dirisale alla mia adolescenza, quando trascorrevo interi pomeriggi ad imparare a suonare una chitarra acustica vecchissima e scordatissima, ereditata dai miei genitori. Saltando a piè pari le lezioni su tablature e arpeggio, volevo solo una cosa: partire da. Niente Led Zeppelin, Beatles o De André; tutto questo sarebbe arrivato dopo, con molta calma e poca pazienza. I primi tempi, invece, li ho dedicati interamente a provare e riprovare quei quattro accordi di Do maggiore – La minore – Re minore – Sol maggiore. Un giro di Do che avevo trovato dentro casa, custodito in un raccoglitore verde plastificato e ricolmo di spartiti di classici della canzone leggera italiana. Giro di Do di undi...

