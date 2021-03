“The Talisman”: Steven Spielberg e gli autori di “Stranger Things” produrranno la serie (Di lunedì 8 marzo 2021) Come riportato da The Hollywood Reporter, i Duffer Brothers, la cui serie Stranger Things, deve molto sia a King che a Spielgberg, lavoreranno ad una serie adattata all’omonimo romanzo fantasy horror, The Talisman di Stephen King e Peter Straub, che sarà prodotta da Netflix in associazione con Amblin Television e Paramount Television Studios di Spielberg. The Talisman: la storia del romanzo di Stephen King Il romanzo racconta la storia di Jack Sawyer, un dodicenne che parte per un viaggio impossibile alla ricerca di un oggetto magico, un Talismano che gli permetterà di guarire la madre malata di cancro. Il viaggio di Sawyer incrocia due realtà: l’America che conosciamo e il suo pericoloso gemello del mondo fantastico, i Territori.La ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 8 marzo 2021) Come riportato da The Hollywood Reporter, i Duffer Brothers, la cui, deve molto sia a King che a Spielgberg, lavoreranno ad unaadattata all’omonimo romanzo fantasy horror, Thedi Stephen King e Peter Straub, che sarà prodotta da Netflix in associazione con Amblin Television e Paramount Television Studios di. The: la storia del romanzo di Stephen King Il romanzo racconta la storia di Jack Sawyer, un dodicenne che parte per un viaggio impossibile alla ricerca di un oggetto magico, uno che gli permetterà di guarire la madre malata di cancro. Il viaggio di Sawyer incrocia due realtà: l’America che conosciamo e il suo pericoloso gemello del mondo fantastico, i Territori.La ...

