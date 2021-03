Tg Politico Parlamentare | edizione dell’8 marzo 2021

Leggi su dire

(Di lunedì 8 marzo 2021) Già 12 le donne uccise da inizio anno, e 73 morte nel 2020 per mano dei loro uomini in piena pandemia. Nella Giornata internazionale della donna, il presidente della Repubblica ricorda i numeri dei femminicidi in Italia sottolineando: è “un fenomeno impressionante. La legge non basta- osserva Mattarella- occorre la cultura del rispetto”. Anche nel “linguaggio”, perché le parole di odio e violenza alimentano “stereotipi e pregiudizi”. Il capo dello Stato spiega che “la parità di genere non e’ solo una grave questione economica e sociale, ma una grande questione culturale ed educativa”. Il Covid ha confermato comunque che i risvolti di crisi occupazionale colpiscono soprattutto le donne. Dalla ministra Bonetti l’annuncio del primo Piano strategico nazionale per la parità di genere. La Camera intanto si attrezza con l’analisi di impatto di genere sulle proposte di legge. 8 MARZO, NON BASTANO LE LEGGI SERVE CAMBIAMENTO CULTURALE