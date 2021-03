Terrore nel carcere di Rebibbia: come nei film, detenuto costruisce coltello rudimentale e ‘sequestra’ un poliziotto (Di lunedì 8 marzo 2021) Alta tensione nel carcere di Rebibbia a Roma dove un detenuto ha sequestrato un poliziotto penitenziario minacciandolo con un coltello rudimentale alla gola. L’obiettivo era quello di arrivare alle chiavi che la guardia portava addosso ma fortunatamente l’azione del prigioniero è stata bloccata. Ecco cosa è successo. Rebibbia: detenuto tenta la fuga minacciando un poliziotto con un coltello rudimentale La denuncia di quanto accaduto arriva direttamente dal Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria SAPPE, per voce del Segretario Generale Donato Capece e del Segretario del Lazio Maurizio Somma: «Si tratta dell’ennesimo grave episodio nel carcere di Rebibbia, reparto G12. ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 8 marzo 2021) Alta tensione neldia Roma dove unha sequestrato unpenitenziario minacciandolo con unalla gola. L’obiettivo era quello di arrivare alle chiavi che la guardia portava addosso ma fortunatamente l’azione del prigioniero è stata bloccata. Ecco cosa è successo.tenta la fuga minacciando uncon unLa denuncia di quanto accaduto arriva direttamente dal Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria SAPPE, per voce del Segretario Generale Donato Capece e del Segretario del Lazio Maurizio Somma: «Si tratta dell’ennesimo grave episodio neldi, reparto G12. ...

