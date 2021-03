Taxi in corteo a Napoli, assediato il Municipio: Vogliamo sussidi e vaccini (Di lunedì 8 marzo 2021) Traffico in tilt a Napoli nel giorno in cui la Campania si è svegliata in zona rossa. Disagi per la circolazione a causa di uno sciopero dei tassisti che è attualmente in corso. Centinaia di Taxi sfilano per le strade della città. Il corteo è partito dall’aeroporto di Capodichino e ha percorso le strade del centro. Dal corso Umberto I i tassisti hanno raggiunto piazza Municipio. Sono attualmente fermi a poca distanza dal Comune di Napoli e suonano il clacson dei loro mezzi in contemporanea. “Siamo in zona rossa, chi dovremmo trasportare?”, dicono i manifestanti che chiedono sussidi alle istituzioni locali e nazionali. Invocano anche una campagna vaccinale per la loro categoria. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 8 marzo 2021) Traffico in tilt anel giorno in cui la Campania si è svegliata in zona rossa. Disagi per la circolazione a causa di uno sciopero dei tassisti che è attualmente in corso. Centinaia disfilano per le strade della città. Ilè partito dall’aeroporto di Capodichino e ha percorso le strade del centro. Dal corso Umberto I i tassisti hanno raggiunto piazza. Sono attualmente fermi a poca distanza dal Comune die suonano il clacson dei loro mezzi in contemporanea. “Siamo in zona rossa, chi dovremmo trasportare?”, dicono i manifestanti che chiedonoalle istituzioni locali e nazionali. Invocano anche una campagna vaccinale per la loro categoria. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

