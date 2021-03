Tampone Covid in aeroporto o certificato di negatività: al via l’operazione “Sardegna sicura”. Ecco l’organizzazione a Cagliari (Di lunedì 8 marzo 2021) Al via l’operazione Sardegna sicura per cercare di far rimanere la regione “bianca” il più a lungo possibile. Tre postazioni per accogliere i passeggeri in arrivo all’aeroporto di Cagliari-Elmas sono operative dall’8 marzo: si entra nella Regione solo con certificato di vaccinazione o di negatività alla mano per una rapida verifica oppure dopo aver effettuato un Tampone nell’area dedicata. A gestire l’operazione gli operatori sanitari dell’Ats, in campo insieme alla protezione civile. “l’operazione Sardegna sicura ha un duplica obiettivo – spiega Vincenzo Serra della Direzione generale di Ats Sardegna – Da una parte vogliamo conservare il colore bianco intercettando ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 8 marzo 2021) Al viaper cercare di far rimanere la regione “bianca” il più a lungo possibile. Tre postazioni per accogliere i passeggeri in arrivo all’di-Elmas sono operative dall’8 marzo: si entra nella Regione solo condi vaccinazione o dialla mano per una rapida verifica oppure dopo aver effettuato unnell’area dedicata. A gestiregli operatori sanitari dell’Ats, in campo insieme alla protezione civile. “ha un duplica obiettivo – spiega Vincenzo Serra della Direzione generale di Ats– Da una parte vogliamo conservare il colore bianco intercettando ...

