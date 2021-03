Tabellone Wta Dubai 2021: Svitolina testa di serie numero 1, ci sono Pliskova e Azarenka (Di lunedì 8 marzo 2021) Il Tabellone principale del Wta 1000 di Dubai 2021, evento in scena da domenica 7 a sabato 13 marzo. Elina Svitolina guida dal seeding dall’altro della prima posizione tra le teste di serie, seguita da Karolina Pliskova e Aryna Sabalenka. La giocatrice italiana Martina Trevisan ha preso il posto di Vika Azarenka, quest’ultima ritiratasi, in main draw come lucky loser. Di seguito tutti gli accoppiamenti del Wta di Dubai. Tabellone PRINCIPALE WTA 1000 Dubai 2021 PRIMO TURNO (1) Svitolina bye Q. Wang vs Kuznetsova Tig vs Ostapenko Krejcikova vs (16) Sakkari (11) Keys b. (Q) Liang 6-1 6-1 (WC) Potapova b. Siegemund 6-3 6-2 Pavlyuchenkova vs Kudermetova (6) Bencic bye (4) Kvitova bye (Q) ... Leggi su sportface (Di lunedì 8 marzo 2021) Ilprincipale del Wta 1000 di, evento in scena da domenica 7 a sabato 13 marzo. Elinaguida dal seeding dall’altro della prima posizione tra le teste di, seguita da Karolinae Aryna Sabalenka. La giocatrice italiana Martina Trevisan ha preso il posto di Vika, quest’ultima ritiratasi, in main draw come lucky loser. Di seguito tutti gli accoppiamenti del Wta diPRINCIPALE WTA 1000PRIMO TURNO (1)bye Q. Wang vs Kuznetsova Tig vs Ostapenko Krejcikova vs (16) Sakkari (11) Keys b. (Q) Liang 6-1 6-1 (WC) Potapova b. Siegemund 6-3 6-2 Pavlyuchenkova vs Kudermetova (6) Bencic bye (4) Kvitova bye (Q) ...

