Svolta nell’omicidio di Ilenia Fabbri, il sicario confessa e inchioda l’ex marito: ho ucciso per lui (Di lunedì 8 marzo 2021) Svolta nell’omicidio di Ilenia Fabbri, il sicario confessa e inchioda il marito della vittima al suo ruolo di mandante, basista e cooperatore materiale dell’assassinio della donna. La quale da tempo aveva annunciato il suo calvario, temendo il peggio. Peggio che, purtroppo è arrivato il 6 febbraio scorso, quando il sicario mandato dall’ex coniuge, ha agito e ucciso. Senza pietà. Svolta nell’omicidio di Ilenia Fabbri: il sicario confessa Parla Pierluigi Barbieri, il sicario assoldato dall’ex marito di Ilenia Fabbri, ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 8 marzo 2021)di, ilildella vittima al suo ruolo di mandante, basista e cooperatore materiale dell’assassinio della donna. La quale da tempo aveva annunciato il suo calvario, temendo il peggio. Peggio che, purtroppo è arrivato il 6 febbraio scorso, quando ilmandato dalconiuge, ha agito e. Senza pietà.di: ilParla Pierluigi Barbieri, ilassoldato daldi, ...

