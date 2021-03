Svizzera: si al referendum sulla legge anti-burqa (Di lunedì 8 marzo 2021) Lugano: con il 51,2% dei consensi degli elettori e l’adesione di 20 dei 26 cantoni passa in Svizzera la proibizione di indossare burqa o niqab in luoghi pubblici. Svizzera, legge anti-burqa: chi sono i promotori? Stando ai risultati definitivi il testo di modifica costituzionale ha ottenuto il 51,2% dei consensi degli elettori e l’adesione di Leggi su periodicodaily (Di lunedì 8 marzo 2021) Lugano: con il 51,2% dei consensi degli elettori e l’adesione di 20 dei 26 cantoni passa inla proibizione di indossareo niqab in luoghi pubblici.: chi sono i promotori? Stando ai risultati definitivi il testo di modifica costituzionale ha ottenuto il 51,2% dei consensi degli elettori e l’adesione di

