Superati 100 mila morti di Covid, Italia tra peggiori al mondo (Di lunedì 8 marzo 2021) AGI - Oltre centomila morti. Una soglia terribile, superata oggi, che pone l'Italia tra i Paesi peggiori al mondo per mortalità da Covid-19. Un lunghissimo elenco iniziato il 21 febbraio del 2020 con Adriano Trevisan, 77enne pensionato di Vò Euganeo e prima vittima ufficiale del virus nel nostro Paese, e proseguito a ritmi forsennati, a parte i due mesi di "tregua" estiva quando i decessi erano poche unità al giorno. Entriamo così nel poco ambito gruppo di Paesi che hanno superato i centomila decessi: erano cinque, con gli Usa capofila (537 mila morti), seguiti da Brasile (265 mila), Messico (190 mila), India (157 mila) e Regno Unito (124 mila) cui si aggiunge, da oggi, l'Italia. ... Leggi su agi (Di lunedì 8 marzo 2021) AGI - Oltre cento. Una soglia terribile, superata oggi, che pone l'Italia tra i Paesialper mortalità da-19. Un lunghissimo elenco iniziato il 21 febbraio del 2020 con Adriano Trevisan, 77enne pensionato di Vò Euganeo e prima vittima ufficiale del virus nel nostro Paese, e proseguito a ritmi forsennati, a parte i due mesi di "tregua" estiva quando i decessi erano poche unità al giorno. Entriamo così nel poco ambito gruppo di Paesi che hanno superato i centodecessi: erano cinque, con gli Usa capofila (537), seguiti da Brasile (265), Messico (190), India (157) e Regno Unito (124) cui si aggiunge, da oggi, l'Italia. ...

