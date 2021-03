Super Zona Rossa in arrivo: coprifuoco alle 19 e tutti i negozi chiusi. Il piano di Draghi (Di lunedì 8 marzo 2021) Da una parte sempre più Regioni che vanno verso la Zona Rossa, dall’altra l’ipotesi di un’ulteriore stretta a livello nazionale. Il governo pensa a nuove restrizioni per provare a piegare la curva dei contagi. Le ipotesi in campo sono varie, si passa dalle chiusure generalizzate nei weekend e nei festivi – sul modello Natale – con una sorta di lockdown il sabato e la domenica per evitare assembramenti nelle città, a un divieto di spostamento tra comuni. Non solo, perché un’altra delle opzioni è quella di estendere il coprifuoco, anticipandolo di qualche ora. Si tratta di ipotesi che il Comitato tecnico scientifico e il governo Draghi stanno valutando in queste ore e che potrebbero essere messe in campo con un nuovo intervento che segue il dpcm entrato in vigore solamente il 6 marzo. Come ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 8 marzo 2021) Da una parte sempre più Regioni che vanno verso la, dall’altra l’ipotesi di un’ulteriore stretta a livello nazionale. Il governo pensa a nuove restrizioni per provare a piegare la curva dei contagi. Le ipotesi in campo sono varie, si passa dchiusure generalizzate nei weekend e nei festivi – sul modello Natale – con una sorta di lockdown il sabato e la domenica per evitare assembramenti nelle città, a un divieto di spostamento tra comuni. Non solo, perché un’altra delle opzioni è quella di estendere il, anticipandolo di qualche ora. Si tratta di ipotesi che il Comitato tecnico scientifico e il governostanno valutando in queste ore e che potrebbero essere messe in campo con un nuovo intervento che segue il dpcm entrato in vigore solamente il 6 marzo. Come ...

Advertising

14Thekid : RT @Zziagenio78: Non si chiamerà più Lockdown ma 'Super Zona Rossa' Ah ok allora non sarò più povero ma super senza soldi?? - Simo07827689 : RT @m_spagna: Adesso “il centro destra si rende conto della situazione” e converge sulla possibilità di un nuovo lockdown (per di più zero… - xsimplecreature : La super zona rossa è tipo l'evoluzione di super saiyan di terzo livello del lockdown del 2020 - DelgadoSveva : RT @strange_days_82: #Repubblica: possibile una super zona rossa in tutta Italia per 3 settimane e vaccinazioni di massa. #Speranza #lockdo… - LibertaNatalina : RT @Lelly56562743: Il lockdown si chiamerà “super zona rossa”. Nome diverso, stessa situazione dopo un anno. Inizia a pesare ?? #lockdown -