Sui vaccini in campo il "Quad". Patto della fiala in chiave anti-cinese (Di lunedì 8 marzo 2021) È il momento del Quad. Di fronte alla diplomazia vaccinale sempre più aggressiva di Pechino e Mosca, i quattro paesi che compongono il Dialogo Quadrilaterale di sicurezza – Stati Uniti, India, Giappone e Australia – sono pronti a serrare le file: manca ancora una data, ma un vertice virtuale tra i leader potrebbe svolgersi già nel corso di questa settimana, secondo quanto riporta il Financial Times e come anticipato da fonti del governo giapponese. La posta in gioco di questo dialogo si riverbera su più fronti: da quello squisitamente geopolitico, con l’intenzione manifesta di contrasto e contenimento dell’influenza di Pechino, a quello sanitario, visto che del Quad fanno parte due dei principali produttori di vaccini al mondo, Usa e India. Per Washington e Nuova Delhi, l’alleanza vaccinale è l’ultimo ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 8 marzo 2021) È il momento del. Di fronte alla diplomazia vaccinale sempre più aggressiva di Pechino e Mosca, i quattro paesi che compongono il Dialogorilaterale di sicurezza – Stati Uniti, India, Giappone e Australia – sono pronti a serrare le file: manca ancora una data, ma un vertice virtuale tra i leader potrebbe svolgersi già nel corso di questa settimana, secondo quanto riporta il Financial Times e comecipato da fonti del governo giapponese. La posta in gioco di questo dialogo si riverbera su più fronti: da quello squisitamente geopolitico, con l’intenzione manifesta di contrasto e contenimento dell’influenza di Pechino, a quello sanitario, visto che delfanno parte due dei principali produttori dial mondo, Usa e India. Per Washington e Nuova Delhi, l’alleanza vaccinale è l’ultimo ...

