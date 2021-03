Striscioni sui ponti di Roma | Asi | sport merita rispetto

Advertising

'Lo sport merita rispetto'. Ad un anno dall'inizio del lockdown, Roma si risveglia così, con questo messaggio affisso in diversi grandiponti - simbolo della Capitale. Il Ponte Duca d'Aosta, quello dello sport e Ponte Cavour che conduce ai Palazzi della politica. E poi, Ponte Margherita, Ponte degli Angeli, Ponte ......6 milioni di ragazzi che resterebbero a casa, Protestano comitati di genitori e docenti e studenti da nord a sud: oggi presìdi, lezioni in piazza eportoni delle scuole e alle finestre ...E in mattinata, un cartello con la scritta “Lo sport merita rispetto” è apparso anche sulla Statua del Pasquino ...“Lo sport merita rispetto”. Ad un anno dall’inizio del lockdown, Roma si risveglia così, con questo messaggio affisso in diversi grandi striscioni sui ponti-simbolo ...