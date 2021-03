Striscia la Notizia, nuovi conduttori da lunedì 8 marzo: ecco chi sono (Di lunedì 8 marzo 2021) nuovi conduttori per Striscia la Notizia. Da questa sera, lunedì 8 marzo, al timone del tg satirico in onda a partire dalle 20.35 ritroveremo Gerry Scotti e Francesca Manzini. Striscia la Notizia: ecco chi sono i nuovi conduttori Per Gerry Scotti questa sarà l’undicesima edizione a Striscia, la seconda insieme a Francesca Manzini. Oltre 300 le puntate all’attivo per il conduttore, ma l’emozione è sempre la stessa di 24 anni fa. Per Francesca Manzini, approdata al tg satirico nei panni di Mara Venier in uno dei deepfake più divertenti del tg satirico, è il secondo anno in conduzione, sempre in coppia con Gerry Scotti. La coppia, affiata e simpatica, resterà a ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 8 marzo 2021)perla. Da questa sera,, al timone del tg satirico in onda a partire dalle 20.35 ritroveremo Gerry Scotti e Francesca Manzini.lachiPer Gerry Scotti questa sarà l’undicesima edizione a, la seconda insieme a Francesca Manzini. Oltre 300 le puntate all’attivo per il conduttore, ma l’emozione è sempre la stessa di 24 anni fa. Per Francesca Manzini, approdata al tg satirico nei panni di Mara Venier in uno dei deepfake più divertenti del tg satirico, è il secondo anno in conduzione, sempre in coppia con Gerry Scotti. La coppia, affiata e simpatica, resterà a ...

