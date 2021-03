Storie e foto di donne piegate dalla pandemia | il progetto fotografico per la Festa della Donna

Leggi su tpi

(Di lunedì 8 marzo 2021) In occasioneGiornata internazionale dei dirittidelle), vi proponiamo ilgrafico “Nel buio mi vedo”grafa ??Elisa La Gala. “Milito attraverso lagrafia affinché leguadagnino il loro posto legittimo nella società. Nel buio mi vedo è ungrafico che dà voce allee intende far emergere le loro difficoltà e risorse nell’attuale crisi sanitaria ed economica. In tale contesto, lagrafia è diventata strumento di scambio e scoperta. Sono affascinata dal potere quasi terapeuticomacchinagrafica e ...