Stellantis - Accantonato il piano per riportare la Peugeot negli Usa (Di lunedì 8 marzo 2021) Stellantis ha deciso di abbandonare progetto avviato anni fa da PSA per riportare il marchio Peugeot negli Stati Uniti dopo oltre 30 anni di assenza. Il nuovo gruppo automobilistico, secondo quanto rivelato da un portavoce del costruttore ad Automotive News, punta ora a concentrare tutte le proprie attenzioni sui brand già presenti sul mercato nordamericano.Il piano originario. Il progetto per il ritorno del marchio del Leone negli Usa era stato lanciato nel 2016 dall'amministratore delegato dell'azienda transalpina, Carlos Tavares, nel quadro del piano industriale Push-to-pass. Da allora sono stati compiuti diversi i passi in avanti: dall'acquisizione del servizio di car-sharing TravelCar al debutto a Seattle, nel 2017, della piattaforma per la mobilità Free2move, ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 8 marzo 2021)ha deciso di abbandonare progetto avviato anni fa da PSA peril marchioStati Uniti dopo oltre 30 anni di assenza. Il nuovo gruppo automobilistico, secondo quanto rivelato da un portavoce del costruttore ad Automotive News, punta ora a concentrare tutte le proprie attenzioni sui brand già presenti sul mercato nordamericano.Iloriginario. Il progetto per il ritorno del marchio del LeoneUsa era stato lanciato nel 2016 dall'amministratore delegato dell'azienda transalpina, Carlos Tavares, nel quadro delindustriale Push-to-pass. Da allora sono stati compiuti diversi i passi in avanti: dall'acquisizione del servizio di car-sharing TravelCar al debutto a Seattle, nel 2017, della piattaforma per la mobilità Free2move, ...

