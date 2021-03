Stazioni ferroviarie | un arresto e 17 indagati dopo controlli

(Di lunedì 8 marzo 2021) Roma – Un arrestato, 17e 18.224 persone controllate; 481 le pattuglie impegnate in stazione, 70 a bordo di 147 treni, 5 le sanzioni amministrative elevate: questo il bilancio dell’attivita’ della Polizia Ferroviaria del Compartimento per il Lazio nella settimana dal 1 marzo al 7 marzo, in ambito regionale. Nella serata del 3 marzo, alla stazione di Roma Termini, gli agenti del Compartimento Polizia Ferroviaria per il Lazio hanno tratto inun venticinquenne egiziano per il reato di resistenza e lesioni a P.U.. Il giovane era stato segnalato come l’autore di un danneggiamento di due monopattini nei pressi della stazione. I poliziotti lo hanno rintracciato e, all’atto dei, l’uomo ha assunto un atteggiamento aggressivo e violento colpendo alla spalla un operatore Polfer procurandogli lesioni. Il 4 marzo e’ stata ...

Advertising

vocidicitta : Articolo modificato: Controlli della Polizia nelle stazioni ferroviarie dell’Emilia-Romagna - vocidicitta : Nuovo articolo: Controlli della Polizia nelle stazioni ferroviarie dell’Emilia-Romagna - ffflavia_jd : RT @z_vibez_: Furenti, nel 1911 le donne passarono dalle manifestazioni pacifiche alle lotte violente:fracassarono le vetrine dei negozi, i… - AndIamJennifer_ : RT @z_vibez_: Furenti, nel 1911 le donne passarono dalle manifestazioni pacifiche alle lotte violente:fracassarono le vetrine dei negozi, i… - GiusPecoraro : RT @florastr: remember l'anno scorso la velina del decreto anticipato ai media della chiusura di zone del nord(fatto uscire da qlcn al gov… -

Ultime Notizie dalla rete : Stazioni ferroviarie

RomaDailyNews

... finiti al centro di polemiche tra enti pubblici e associazioni ambientaliste, passando poi per le strutture direttamente collegate con la pista ciclabile, come ledismesse, ...D'altra parte, la zona è in una posizione strategica, ben servita dal punto di vista del trasporto pubblico per la prossimità allee metropolitane di Garibaldi, stazione Centrale ...POTENZA – I Vigili del fuoco del Comando Provinciale di Potenza, in data odierna alle ore 13.00 circa, sono intervenuti in Piazza Istria nei pressi della stazione ferroviaria superiore delle FF.SS. a ...Molte più dosi sono in arrivo e avremo più opportunità di costruire spazi come questo a Roma Termini. Lotta al Covid Ferrovie: presentati a Roma il Treno sanitario e nuovo Hub vaccinale a Termini Sper ...