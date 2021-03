Sputnik V, c’è l’accordo per produrre in Italia il vaccino russo (Di lunedì 8 marzo 2021) Roma, 8 mar – L’Italia potrebbe essere la prima nazione europea a produrre lo Sputnik V. Previa approvazione dell’Ema, l’Agenzia europea del farmaco, che ha avviato la valutazione ma non ha ancora dato il via libera al vaccino russo anti Covid. Leggi anche: “Così produrremo il vaccino Sputnik in Italia”. L’annuncio di Vaia (Spallanzani) Intanto però un accordo è già stato firmato tra il Russian Direct Investment Fund e l’azienda farmaceutica Adienne Pharma&Biotech. Il primo è il fondo statale russo che detiene il brevetto dello Sputnik, la seconda è una società italo-svizzera che produrrà il vaccino russo in due stabilimenti: nel Centro Italia e in ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 8 marzo 2021) Roma, 8 mar – L’potrebbe essere la prima nazione europea aloV. Previa approvazione dell’Ema, l’Agenzia europea del farmaco, che ha avviato la valutazione ma non ha ancora dato il via libera alanti Covid. Leggi anche: “Cosìmo ilin”. L’annuncio di Vaia (Spallanzani) Intanto però un accordo è già stato firmato tra il Russian Direct Investment Fund e l’azienda farmaceutica Adienne Pharma&Biotech. Il primo è il fondo stataleche detiene il brevetto dello, la seconda è una società italo-svizzera che produrrà ilin due stabilimenti: nel Centroe in ...

