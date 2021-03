Sputnik, primo accordo per la produzione del vaccino russo in Italia (Di lunedì 8 marzo 2021) L’azienda farmaceutica italo-svizzera Adienne Pharma&Biotech, che produrrà il vaccino Sputnik in Italia, si dice pronta a fornire 10 milioni di dosi da luglio 2021 al gennaio 2022 Con la firma del primo accordo per la produzione del vaccino Sputnik, l’Italia si candida a diventare il primo paese europeo che gestirà la produzione locale del vaccino russo. Lo hanno firmato il fondo sovrano statale russo che detiene il brevetto del vaccino, il Russian Direct Investment Fund, e l’azienda farmaceutica italo-svizzera Adienne Pharma&Biotech, che produrrà il vaccino in due stabilimenti, in Lombardia e nel Centro ... Leggi su zon (Di lunedì 8 marzo 2021) L’azienda farmaceutica italo-svizzera Adienne Pharma&Biotech, che produrrà ilin, si dice pronta a fornire 10 milioni di dosi da luglio 2021 al gennaio 2022 Con la firma delper ladel, l’si candida a diventare ilpaese europeo che gestirà lalocale del. Lo hanno firmato il fondo sovrano stataleche detiene il brevetto del, il Russian Direct Investment Fund, e l’azienda farmaceutica italo-svizzera Adienne Pharma&Biotech, che produrrà ilin due stabilimenti, in Lombardia e nel Centro ...

