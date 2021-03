Spunta sui social la foto da liceale di Damiano dei Maneskin. La sua bellezza è sotto gli occhi di tutti (Di lunedì 8 marzo 2021) Sabato sera si è conclusa la kermesse canora più famosa dello stivale, ovvero la 71 esima edizione del Festival della canzone italiana di Sanremo. A vincere l’ambito premio è stato un gruppo al suo esordio sul palco del Teatro Ariston, i “Maneskin” con il brano “Zitti e buoni”. Il gruppo è diventato noto grazie alla partecipazione, nel 2017, all’undicesima edizione del talent show X-Factor, nel quale sono arrivati secondi, ma nonostante ciò hanno riscosso un enorme successo. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Damiano David/Ma?neskin (@ykaaar) Il gruppo sta spopolando sul web e tutti cercano di scoprire più informazioni possibili riguardo i quattro componenti della band e in particolar modo sul frontman Damian David, ovvero il cantante. Durante queste ore trascorse dalla ... Leggi su virali.video (Di lunedì 8 marzo 2021) Sabato sera si è conclusa la kermesse canora più famosa dello stivale, ovvero la 71 esima edizione del Festival della canzone italiana di Sanremo. A vincere l’ambito premio è stato un gruppo al suo esordio sul palco del Teatro Ariston, i “” con il brano “Zitti e buoni”. Il gruppo è diventato noto grazie alla partecipazione, nel 2017, all’undicesima edizione del talent show X-Factor, nel quale sono arrivati secondi, ma nonostante ciò hanno riscosso un enorme successo. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso daDavid/Ma?neskin (@ykaaar) Il gruppo sta spopolando sul web ecercano di scoprire più informazioni possibili riguardo i quattro componenti della band e in particolar modo sul frontman Damian David, ovvero il cantante. Durante queste ore trascorse dalla ...

