Speranza | “Entro l’estate tutti gli italiani vaccinati | questo è l’obiettivo” | VIDEO

(Di lunedì 8 marzo 2021) Ieri il ministro della Salute Robertoè intervenuto a Mezz’ora in più di Lucia Annunziata spiegando qual è la situazione attuale della campagna vaccinale contro il Coronavirus in Italia: “Abbiamo vaccinato più di 5 milioni di persone. Il prossimo trimestre sarà decisivo per aumentare i numeri. Nel primo abbiamo pagato la limitazione delle forniture, ma dal primo aprile sono in arrivo oltre 50 milioni di dosi e puntiamo ad un numero molto alto di vaccini, circa la metà della nostra popolazione”. #vaccini “Prossimo trimestre decisivo, dal 1 aprile arrivo di oltre 50 milioni di dosi, obiettivo vaccinaregli” @rober#mezzorainpiù pic.twitter.com/2wZrW7eYJN — Mezz’ora in Più (@Mezzorainpiu) March 7, 2021 Il ministro ha poi lanciato una ...

... 50fine giugno) si punterà a raddoppiare la platea giornaliera dei vaccinati: da 150 mila a ... Roberto, ospite della trasmissione Mezz'ora in più - . Dal primo aprile inizia il secondo ......5 anni di vita in meno per gli uomini, 1,8 per le donne), che torna a unadi vita di 79 ... universitario e della formazione professionale, è quello di vaccinare più di 80mila persone...Un anno di pandemia raccontato attraverso le voci di alcuni professionisti napoletani, tra chi ha lottato in prima linea contro il virus nelle terapie intensive a chi ha subito le conseguenze del loc ...Si delinea la necessità di un intervento, anche se dal governo continuano a ripetere che al momento non si sta ragionando di un lockdown generale, se non altro perché la situazione è molto diversa da ...