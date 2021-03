Spari ad Ostia, agguato in strada: al vaglio testimonianze e immagini. Il punto sulle indagini (Di lunedì 8 marzo 2021) E' ancora in gravi condizioni, ma non corre pericolo di vita. E' piantonato all'ospedale Grassi di Ostia e su cosa gli sia successo, o almeno su gran parte dell'episodio, aleggia l'ombra del mistero. ... Leggi su romatoday (Di lunedì 8 marzo 2021) E' ancora in gravi condizioni, ma non corre pericolo di vita. E' piantonato all'ospedale Grassi die su cosa gli sia successo, o almeno su gran parte dell'episodio, aleggia l'ombra del mistero. ...

Advertising

romalifenews : Spari ad #Ostia, uomo in gravi condizioni: si indaga sul sicario - Ettore572 : RT @romatoday: Spari ad #Ostia, agguato in strada: al vaglio testimonianze e immagini. Il punto sulle indagini - 79_Alessio : RT @romatoday: Spari ad #Ostia, agguato in strada: al vaglio testimonianze e immagini. Il punto sulle indagini - Panorao : RT @romatoday: Spari ad #Ostia, agguato in strada: al vaglio testimonianze e immagini. Il punto sulle indagini - romatoday : Spari ad #Ostia, agguato in strada: al vaglio testimonianze e immagini. Il punto sulle indagini… -