Spadaccine | le più temibili negli anime e nei manga

(Di lunedì 8 marzo 2021) Combattere è un lavoro da uomini? Ma neanche per sogno! Fortunatamente ormai da anni moltissime opere, tra serie tv,sfornano guerrierE che non temono rivali, protagoniste delle narrazioni e che in moltissimi casi si dimostrano migliori dei loro “colleghi” xy. Oggi si parla di abilità con la nobile arte della spada e si fornisce un elenco, che non è una classifica, diche all’interno delle opere nelle quali sono inserite emergono per abilità e potenza Kagura Mikazuchi – Fairy Tail Kagura Mikazuchi – Photo Credits: besthqwallpapers.comE’ la maga più forte della gilda di Mermaid Heel e nonostante non appartenga al gruppo dei protagonisti resta una delle maghe/guerriere più forti dell’opera e probabilmente ineguagliata maestra di spada. Tra le sue capacità spiccano, oltre ad una resistenza e a una potenza ...