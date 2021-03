Sky: per Ghoulam è rottura del legamento crociato (Di lunedì 8 marzo 2021) Ghoulam si è rotto nuovamente il legamento crociato del ginocchio sinistro. La sfortuna si è accanita nei confronti del terzino algerino del Napoli. Ieri si è infortunato contro il Bologna, inizialmente sembrava che si trattasse di un infortunio muscolare e invece è stato un ulteriore episodio sfortunato. L’algerino si era rotto quello del ginocchio destro contro il Manchester City e poi era incappato in un successivo infortunio. Sembrava sulla via del recupero quando è arrivata quest’altra mazzata. A lui ovviamente gli auguri di una piena e rapida guarigione. ULTIM’ORA NAPOLI Ghoulam, rottura crociato GINOCCHIO SINISTRO POSSIBILE OPERAZIONE IN GIORNATA#SkySport #Napoli #Ghoulam pic.twitter.com/fVznFIyZ9l — skysport (@SkySport) March 8, 2021 L'articolo ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 8 marzo 2021)si è rotto nuovamente ildel ginocchio sinistro. La sfortuna si è accanita nei confronti del terzino algerino del Napoli. Ieri si è infortunato contro il Bologna, inizialmente sembrava che si trattasse di un infortunio muscolare e invece è stato un ulteriore episodio sfortunato. L’algerino si era rotto quello del ginocchio destro contro il Manchester City e poi era incappato in un successivo infortunio. Sembrava sulla via del recupero quando è arrivata quest’altra mazzata. A lui ovviamente gli auguri di una piena e rapida guarigione. ULTIM’ORA NAPOLIGINOCCHIO SINISTRO POSSIBILE OPERAZIONE IN GIORNATA#SkySport #Napoli #pic.twitter.com/fVznFIyZ9l — skysport (@SkySport) March 8, 2021 L'articolo ...

