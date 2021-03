Simona Ventura Covid, Giovanni Terzi: “Ho una malattia polmonare” (Di lunedì 8 marzo 2021) Il giornalista svela come sta la conduttrice colpita dal Coronavirus e fa una confessione privata sulla sua salute L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di lunedì 8 marzo 2021) Il giornalista svela come sta la conduttrice colpita dal Coronavirus e fa una confessione privata sulla sua salute L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Advertising

trash_italiano : ?? Simona Ventura è risultata positiva al Covid. Non sarà presente all’Ariston. #Sanremo2021 - tvsorrisi : Simona Ventura è positiva al Covid e non sarà presente al Festival #Sanremo2021 - Vannina89 : RT @Iperborea_: Chissà perché non ho visto polemiche simili per Marco Bocci, Alessia Marcuzzi, Giulia Michelini, Luca Argentero, Simona Ven… - giorgitampieri : RT @Iperborea_: Chissà perché non ho visto polemiche simili per Marco Bocci, Alessia Marcuzzi, Giulia Michelini, Luca Argentero, Simona Ven… - gildazorzy : RT @Iperborea_: Chissà perché non ho visto polemiche simili per Marco Bocci, Alessia Marcuzzi, Giulia Michelini, Luca Argentero, Simona Ven… -